Dopo quattro mesi dall’attacco di Stati Uniti e Israele, il regime iraniano rimane al suo posto e partecipa ancora ai negoziati. Nonostante le previsioni di una guerra rapida fatte in passato, il governo iraniano non è stato sfiorato dalla crisi. Le autorità continuano a mantenere la loro posizione, nonostante le tensioni e le pressioni esterne. La situazione sul campo non ha portato a un intervento militare immediato.

Perché l’Iran ha resistito A quattro mesi dall’attacco di Stati Uniti e Israele, il regime iraniano è ancora al potere e continua a sedere al tavolo dei negoziati, contrariamente alla previsione di una guerra lampo avanzata da Donald Trump. Le Monde spiega perché la strategia del presidente statunitense si è rivelata un grave fallimento. AmericheGli Stati Uniti sono invecchiati maleCome appare oggi il paese che per decenni è sembrato a molti un’oasi di benessere e libertà. EconomiaLe riserve di gas europee sono mezze vuoteI prezzi del gas diminuiscono molto più lentamente di quelli del petrolio, e i paesi europei sono indietro con le scorte. ItaliaLa svendita forzata dei pomodoriLa grande distribuzione inventa nuovi metodi per ottenere sconti eccessivi e schiacciare la filiera. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dalla redazione di Internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Internazionale

Temi più discussi: La Nato in Turchia alla fiera delle armi; Premio internazionale G. Belli – F. Lami, a Roma la terza edizione: tutti i premiati; Archivio Storico | Biennale College Archivio – Scrivere in residenza 2026; Vuoi studiare la montagna in montagna? Alla scoperta della Laurea Magistrale internazionale Mountainside del Polo Unimont.

PATENTE INTERNAZIONALE per viaggio in Arizona, California e Nevada?? reddit

Dalla redazione di InternazionaleMentre gli israeliani avanzano nel sud del Libano, le comunità libanesi giudicano in modo diverso le responsabilità di Hezbollah nel conflitto. Nel video del Guardian il giornalista Matthew Cassel ... internazionale.it

Dalla redazione di InternazionalePoliticamente Teheran ha influenzato molto lo stato vicino, anch’esso a maggioranza sciita, soprattutto attraverso le milizie armate. Oggi, con il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele forse a una ... internazionale.it

Dal 1° luglio #cronotachigrafo intelligente obbligatorio anche sui furgoni 2,5-3,5t in #trasporto internazionale. L'88% delle flotte non è pronto, zero proroghe dalla #Ue #trasporto #merce #strada x.com