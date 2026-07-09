Dalla Bielorussia a Tolentino | mamme e bambini accolti dalle famiglie

Notizia in breve

Cinque famiglie bielorusse sono state accolte da altrettante famiglie di Tolentino, provenienti dalla Lituania, nell’ambito di un progetto di scambio culturale. Sei bambini e cinque mamme sono ospitati nelle case locali, secondo quanto riferito dall’associazione Cittadini dal Mondo. L’iniziativa si svolge nella città delle Marche e coinvolge persone di diverse nazionalità.