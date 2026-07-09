Dalla Bielorussia a Tolentino | mamme e bambini accolti dalle famiglie
Cinque famiglie bielorusse sono state accolte da altrettante famiglie di Tolentino, provenienti dalla Lituania, nell’ambito di un progetto di scambio culturale. Sei bambini e cinque mamme sono ospitati nelle case locali, secondo quanto riferito dall’associazione Cittadini dal Mondo. L’iniziativa si svolge nella città delle Marche e coinvolge persone di diverse nazionalità.
Tolentino (Macerata), 9 luglio 2026 - Cinque famiglie di Tolentino ospitano altrettante famiglie bielorusse che arrivano dalla Lituania. Sei bambini e cinque mamme stanno infatti partecipando a un interscambio culturale promosso dall’associazione Cittadini dal Mondo. Le famiglie tolentinati, socie dell’associazione, si sono fatte carico di tutte le spese dell’ospitalità, mentre il Comune ha messo a disposizione un pulmino per gli spostamenti del gruppo. Tante le tappe in un giro delle Marche: dalla Pink House, ospiti di Franco Casadidio, al teatro Vaccaj con Ada Borgiani, dalla visita alla basilica di San Nicola con il priore padre Massimo Giustozzo al Castello della Rancia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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