Da Foden e Vinicius a Van Dijk | tutti i campioni in saldo
Numerosi calciatori di alto livello con un solo anno di contratto residuo potrebbero essere ceduti a cifre ridotte. I club valutano offerte per evitare di perdere i giocatori a parametro zero nel mese di gennaio. Tra i nomi più noti ci sono Foden, Vinicius e Van Dijk, che potrebbero cambiare maglia se non rinnovo o vendita prima della scadenza. La strategia mira a ottenere un ritorno economico, evitando la perdita senza compenso.
Sono molti, e forti, i calciatori con un solo anno di contratto rimasto: i loro club potrebbero concedere uno sconto per non rischiare di perderli a zero a gennaio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
gol do Vini
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