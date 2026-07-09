cresce fatturato delle medie imprese

Le medie imprese della provincia di Ravenna hanno registrato un aumento del fatturato, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro. Il numero di posti di lavoro è cresciuto e i margini sono migliorati rispetto agli anni precedenti. La solidità patrimoniale delle aziende si è rafforzata, contribuendo a una maggiore competitività nel mercato. Le aspettative di crescita del settore rimangono positive, sostenute dall’incremento dei ricavi e da una situazione patrimoniale più stabile.

Medie imprese sempre più competitive. Ricavi in aumento deciso, margini più alti, posti di lavoro aggiuntivi, una rafforzata solidità patrimoniale: restano positive le attese di crescita del fatturato delle medie imprese ravennati (2,6 miliardi di euro con 34 medie imprese). Tuttavia, oltre 7 medie imprese su 10 ritengono che l’aumento dell’ incertezza globale possa generare ricavi inferiori nei prossimi 12 mesi rispetto a uno scenario di maggiore stabilità. Forti anche le difficoltà nel reperimento del personale che interessano il 90% circa delle aziende. I dati emergono dal XXV° Rapporto sulle medie imprese industriali italiane e dal report "Le medie imprese italiane tra continuità e trasformazione: governance, capitale umano e geopolitica" realizzati dall’ Area Studi di Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Hai fatto formazione ma il Fatturato non cresce

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