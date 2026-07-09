Così perdono le elezioni Sondaggi è un terremoto | chi è spacciato

I sondaggi sulle prossime elezioni mostrano che le percentuali di voto dei singoli partiti non sono più sufficienti per prevedere gli esiti. Le proiezioni più recenti evidenziano che il risultato dipenderà principalmente dalle coalizioni e dalla capacità di mantenere uniti gruppi di elettori diversi. La frammentazione politica e le alleanze saranno determinanti per le preferenze degli elettori alle urne.

Nel confronto verso le prossime elezioni, le percentuali dei singoli partiti non bastano più a spiegare cosa potrebbe accadere alle urne. Le proiezioni più recenti indicano che la differenza la faranno soprattutto le coalizioni e la loro capacità di tenere insieme elettorati diversi. Un nuovo soggetto in crescita, infatti, può rafforzare un’area ma anche spostare i pesi interni e rendere più fragile la tenuta complessiva dell’alleanza. Al centro dell’attenzione c’è l’avanzata di Futuro nazionale, guidato da Roberto Vannacci, e l’ipotesi di un’intesa con il centrodestra. Le simulazioni dell’ultima rilevazione di Bidimedia suggeriscono però un quadro meno lineare: l’ingresso o l’assenza di alcune liste può cambiare il risultato, e l’effetto finale non coincide sempre con la somma matematica dei consensi dei partiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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