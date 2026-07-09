Corso pratico di lettura espressiva per docenti

Un corso pratico di lettura espressiva per insegnanti si svolge in un’aula dedicata, con partecipanti seduti intorno a tavoli. Viene affrontata la gestione della voce, con esercizi sulla modulazione di ritmo e volume. Si praticano tecniche di lettura ad alta voce, per migliorare la capacità di coinvolgere l’ascoltatore. Il corso si concentra su strumenti pratici per evitare l’affaticamento vocale e migliorare la chiarezza dell’esposizione.

La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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