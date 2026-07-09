La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato la condanna a sette anni di carcere per l’ex presidente, in relazione alla proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La decisione riguarda una presunta violazione delle procedure costituzionali durante l’atto. La condanna è stata confermata dopo l’appello, mantenendo la pena precedente. La vicenda riguarda il procedimento legale avviato contro l’ex presidente per le modalità con cui è stata dichiarata la legge marziale.

La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato la condanna a sette anni di carcere dell’ ex presidente Yoon Suk Yeol per violazione delle procedure costituzionali nella proclamazione della legge marziale del dicembre 2024. I giudici hanno ritenuto Yoon colpevole di aver escluso il Consiglio dei ministri dalla deliberazione, falsificato il decreto ufficiale e impiegato le forze di sicurezza presidenziali per ostacolare il suo arresto dopo la destituzione. Oltre ad aver impugnato la condanna all’ergastolo per ribellione, Yoon ha presentato appello anche contro una condanna a 30 anni di reclusione in un altro procedimento, nel quale è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, confermata la condanna a 7 anni per ex presidente Yoon

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