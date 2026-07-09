Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota
Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono aperte ai docenti che devono compilare la domanda con fino a 150 preferenze per le supplenze. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni si rivolgono a chi cerca assistenza nella compilazione della domanda. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono rivolte esclusivamente a insegnanti interessati a questa procedura. Non sono indicati altri dettagli sulla durata o le modalità di partecipazione.
Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Giovedì 16 luglio, ore 14:30 – 15:30; EsauritoGiovedì 16 luglio, ore 16:00 – 17:00; EsauritoGiovedì 16 luglio, ore 17:15 – 18:15. Esaurito Venerdì 17 luglio, ore 10:30 – 11:30;Venerdì 17 luglio, ore 11:45 – 12:45;Venerdì 17 luglio, ore 14:45 – 15:45;Venerdì 17 luglio, ore 16:00 – 17:00;Venerdì 17 luglio, ore 17:15 – 18:15. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze
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La compilazione della fase 1 delle immissioni in ruolo è un passaggio fondamentale della procedura informatizzata. Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, durante una diretta di Orizzonte scuola Tv, chiarisce quali sono le conseguenze per chi non … - X x.com
AVVISO A partire da mercoledì 8 luglio sarà possibile prenotare una consulenza, tramite il seguente link: https://www.consulenzeflccgilpa.it/prenota/ Le consulenze sono dedicate a: Domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione; Compilazione d facebook
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Come compilare le 150 preferenze? La consulenza online della Tecnica della ScuolaLa compilazione delle 150 preferenze per le supplenze da GPS e GaE si avvicina e, come ogni anno, genera dubbi tra gli aspiranti docenti. Il nodo principale riguarda la differenza tra preferenze anali ... tecnicadellascuola.it