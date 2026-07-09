Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono aperte ai docenti che devono compilare la domanda con fino a 150 preferenze per le supplenze. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni si rivolgono a chi cerca assistenza nella compilazione della domanda. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono rivolte esclusivamente a insegnanti interessati a questa procedura. Non sono indicati altri dettagli sulla durata o le modalità di partecipazione.

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Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Giovedì 16 luglio, ore 14:30 – 15:30; EsauritoGiovedì 16 luglio, ore 16:00 – 17:00; EsauritoGiovedì 16 luglio, ore 17:15 – 18:15. Esaurito Venerdì 17 luglio, ore 10:30 – 11:30;Venerdì 17 luglio, ore 11:45 – 12:45;Venerdì 17 luglio, ore 14:45 – 15:45;Venerdì 17 luglio, ore 16:00 – 17:00;Venerdì 17 luglio, ore 17:15 – 18:15. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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