Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Notizia in breve

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono aperte ai docenti che devono compilare la domanda con fino a 150 preferenze per le supplenze. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni si rivolgono a chi cerca assistenza nella compilazione della domanda. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono rivolte esclusivamente a insegnanti interessati a questa procedura. Non sono indicati altri dettagli sulla durata o le modalità di partecipazione.