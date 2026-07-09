Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Venerdì 17 luglio, ore 10:30 – 11:30 solo 1 posto disponibileVenerdì 17 luglio, ore 11:45 – 12:45Venerdì 17 luglio, ore 14:45 – 15:45Venerdì 17 luglio, ore 16:00 – 17:00Venerdì 17 luglio, ore 17:15 – 18:15 Esaurito Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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