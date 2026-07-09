Conferma supplenza sostegno 2026 27 | come compilare la domanda Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 10 luglio

Dal 16 luglio alle 14:00 fino al 29 luglio alle 14:00 sarà aperta la piattaforma online per presentare la domanda di supplenza nel sostegno per l’anno scolastico 202627. La procedura è rivolta a chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali per le supplenze. È possibile indicare fino a 150 preferenze di istituto, secondo le modalità indicate nella newsletter dedicata.

Dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00 sarà attiva la piattaforma per la domanda delle max 150 preferenze, riservata a chi è inserito in GaE o GPS. Una delle sezioni è quella riferita alla continuità su sostegno: chi può compilarla e come. Ne parliamo nella newsletter del 10 luglio. La newsletter sarà . L'articolo Conferma supplenza sostegno 202627: come compilare la domanda. Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 10 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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