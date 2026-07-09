La dirigente comunale di San Benedetto è stata sospesa dall’incarico dopo la condanna di secondo grado per peculato. La decisione arriva dalla Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la condanna emessa in primo grado. La vicenda riguarda il periodo in cui ricopriva il ruolo di presidente di una società partecipata del Comune. La sospensione è stata immediatamente attuata in attesa di eventuali ulteriori sviluppi legali.

SAN BENEDETTO La dirigente Catia Talamonti sospesa dal suo incarico in municipio. A seguito della condanna di secondo grado da parte della Corte di Appello di Ancona per peculato, la dirigente comunale dovrà sospendere il suo mandato in Comune. Con determina numero 848, ieri, il segretario generale Stefano Zanieri ha provveduto alla sospensione di Talamonti dirigente ai servizi sociali e lavori pubblici condannata per peculato in merito al periodo in cui ricopriva il ruolo di presidente di Picenambiente. La cancelleria penale della Corte d’Appello di Ancona ha trasmesso il dispositivo della sentenza numero 778 del 2026 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona lo scorso 25 giugno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Condannata per peculato, la dirigente Talamonti è stata sospesa. San Benedetto, la vicenda riguarda il periodo di presidenza alla Picenambiente

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