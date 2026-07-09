Concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso PNRR3 per docenti di infanzia e primaria, secondo il decreto DDG n. 29382025. Le liste includono riserve e preferenze e saranno accessibili ai candidati attraverso la loro area personale sulla piattaforma dedicata ai concorsi e alle procedure di selezione. La pubblicazione è stata aggiornata e le graduatorie sono ora disponibili online.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Liguria – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Lombardia – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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