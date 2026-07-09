Concerti annullati a Reggio Emilia attesa per i rimborsi dei biglietti | entro quando li si può ricevere

Il 'Pulse of Gaia Festival' a Reggio Emilia è stato annullato, e C. Volo Spa ha comunicato ufficialmente che i rimborsi per i biglietti saranno disponibili entro una data precisa. La società ha fornito indicazioni sulle modalità e i tempi di restituzione del denaro agli acquirenti. La procedura è in corso e si attendono aggiornamenti sulle tempistiche specifiche per ricevere i rimborsi.

Reggio Emilia, 9 luglio 2026 – Arriva una nota ufficiale da parte di C. Volo Spa in merito alla delicata questione dei rimborsi per il 'Pulse of Gaia Festival'. A seguito dell'annullamento dei concerti di Kanye West, Travis Scott e degli altri eventi previsti all'RCF Arena nelle date del 4, 5, 11, 17 e 18 luglio 2026, la società ha finalmente sciolto i nodi sulle procedure di restituzione. Perché è stata cancellata la rassegna. È importante ricordare come si è giunti a questo epilogo: la cancellazione della rassegna è stata determinata da una decisione presa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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