Stasera alle 21, nel Parco Aldo Moro di Agrate, si svolge la terza serata del ciclo Cinema sotto le Stelle con la proiezione gratuita del film “Settembre”, diretto da Giulia Steigerwalt. La proiezione include anche tre storie correlate. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto nel parco cittadino. La visione fa parte di una rassegna che propone film e racconti diversi, con ingresso gratuito.

Terzo appuntamento con il Cinema sotto le Stelle, ad Agrate: stasera, alle 21, il Parco Aldo Moro ospiterà la proiezione gratuita di “Settembre“, film diretto da Giulia Steigerwalt. La pellicola racconta tre storie che si sfiorano in una giornata di settembre: due adolescenti alle prese con i primi turbamenti amorosi, una donna che mette in discussione il proprio matrimonio e un uomo chiuso in una profonda apatia. L’opera ha ottenuto due David di Donatello. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’Auditorium Rigoni Stern della Cittadella della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con “Settembre“ un film e tre storie

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TRE PROIETTILI E UN AMORE IMPOSSIBILE: LA VERA STORIA DI ORIANA FALLACI

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