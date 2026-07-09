Con l’attaccante Gianmarco Cipriani l’Arezzo sposa la linea verde

L’Arezzo ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante classe 2008 proveniente dall’Aranova di serie D. Nel suo ultimo campionato ha segnato sette gol e fornito due assist. La società ha scelto di puntare su un giovane calciatore, confermando la volontà di rafforzare la rosa con elementi di prospettiva. Cipriani si è trasferito dopo aver disputato un campionato con numeri significativi in termini di reti e assist.

Classe 2008 proviene dall’Aranova di serie D. Nel suo ultimo campionato ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist È Gianmarco Cipriani, attaccante classe 2008 proveniente dall’Aranova. Alto 1,89, mancino naturale. Nel suo ultimo campionato ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione dell’area tecnica amaranto. Il calciatore ha sottoscritto con l’Arezzo un contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2029. Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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