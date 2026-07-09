Comunicazione CORE Video Factory lancia i nuovi video podcast per aziende enti e brand
Core Video Factory ha avviato una serie di nuovi video podcast rivolti ad aziende, enti e marchi. La produzione si concentra su storytelling e contenuti originali, elementi chiave nelle strategie di comunicazione attuali. La società si rivolge a clienti che desiderano integrare questi strumenti nelle proprie campagne, offrendo approfondimenti e contenuti mirati. La proposta include la creazione di podcast come parte di un'offerta più ampia di servizi di comunicazione visiva e digitale.
Approfondimento, storytelling e contenuti originali sempre più al centro delle strategie di comunicazione. In questo scenario, Core Video Factory, la unit di Core dedicata alla produzione audiovisiva, lancia ufficialmente la propria offerta di video podcast rivolti ad aziende, istituzioni, associazioni e manager interessati a sviluppare format editoriali innovativi e contenuti ad alto valore aggiunto. Pensati per un ecosistema digitale sempre più orientato alla fruizione on demand, i video podcast rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per raccontare brand, approfondire temi strategici e costruire relazioni dirette con stakeholder e community. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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