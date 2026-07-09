comunicazione core video factory lancia i nuovi video podcast per aziende enti e brand

Notizia in breve

Core Video Factory ha avviato una serie di nuovi video podcast rivolti ad aziende, enti e marchi. La produzione si concentra su storytelling e contenuti originali, elementi chiave nelle strategie di comunicazione attuali. La società si rivolge a clienti che desiderano integrare questi strumenti nelle proprie campagne, offrendo approfondimenti e contenuti mirati. La proposta include la creazione di podcast come parte di un'offerta più ampia di servizi di comunicazione visiva e digitale.