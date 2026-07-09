Commercialisti le sfide del futuro | Aggregazioni e specializzazioni

A Cesenatico si svolge una tavola rotonda dedicata alle sfide future dei commercialisti. Alla riunione partecipano 670 professionisti della provincia, che saranno rappresentati all’Hotel Da Vinci. La discussione si concentrerà sulle possibili rotte future per la categoria, con particolare attenzione alle aggregazioni e alle specializzazioni professionali. L’evento si svolge oggi e prevede un confronto tra esperti del settore.

Sono 670 i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della nostra provincia che saranno rappresentati oggi a Cesenatico, presso l’Hotel Da Vinci, dove in serata, nell’ambito di una tavola rotonda, si discuterà di " Rotte del futuro " per la categoria. A guidare l’evento, che chiama al banco dei relatori docenti, esperti e membri dei consigli provinciale, regionale e nazionale dell’ordine c’è la giovane presidente Sara Pennacchi (nella foto), commercialista a Bagno di Romagna. Dottoressa Pennacchi, il commercialista ormai è come il medico, non se ne può fare a meno. Anche in questo caso, dunque, vale il rapporto fiduciario? "Sì. Peraltro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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