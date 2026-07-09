Per raffreddare rapidamente l’interno di un’auto calda, si può usare un soffietto, un semplice strumento di plastica o metallo. Aprendo la portiera e inserendo il soffietto, si crea un flusso d’aria che aiuta a ridurre la temperatura interna in circa cinque minuti. Questa tecnica sfrutta la differenza di pressione e favorisce il ricambio d’aria, abbassando la sensazione di calore nell’abitacolo.

In estate basta lasciare l'auto parcheggiata al sole perché l'abitacolo diventi rovente: apriamo la portiera e quel caldo torrido ci investe mettendo a dura prova la nostra resistenza alle già alte temperature esterne. È una scena che si ripete ogni pomeriggio in questi mesi, specie nei giorni più caldi, in un parcheggio qualunque, vicino alla spiaggia o sotto casa. Il volante scotta al primo contatto, il cruscotto sembra plastica appena uscita dallo stampo, e la domanda sorge spontanea: perché l'abitacolo diventa incandescente in così poco tempo, e soprattutto, c'è un modo per ridurre il caldo prima ancora di accendere il motore? La risposta parte dalla fisica e finisce con un gesto quasi banale, ma sorprendentemente efficace: il trucco del soffietto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come raffreddare l'auto in cinque minuti con il trucco del soffietto

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