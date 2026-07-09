Come fa chi lavora nella finanza a indossare il completo anche con 40 gradi?

Da gqitalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'inizio di luglio, i marciapiedi di Manhattan erano invasi da un odore acre proveniente dai sacchi della spazzatura lasciati all'aperto. La temperatura superava i 40 gradi, e il caldo intenso durava da cinque giorni. Nonostante il clima torrido, molti lavoratori indossavano ancora completi e cravatte, camminando tra le strade affollate e i rifiuti in decomposizione.

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All'inizio di luglio, il fetore dei marciapiedi di Manhattan era particolarmente intenso: i sacchi della spazzatura cuocevano praticamente sous vide durante un'ondata di caldo durata cinque giorni. Chi aveva un dress code flessibile al lavoro ne ha approfittato per indossare capi in lino, scarpe aperte e perfino pantaloncini, che però offrivano ben poco sollievo dalle condizioni esterne. Ma quando si tratta di vestirsi per l'ufficio durante l'afa estiva, almeno per una categoria di uomini non c'è tregua né concessioni: chi lavora della finanza. «Oggi ho messo le calze sbagliate», mi ha detto Aedam, che sta svolgendo uno stage estivo nel dipartimento finanziario del Conrad Hotel, in una giornata in cui il termometro sfiorava i 38 °C. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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