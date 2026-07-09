Col cuore in gola 1967 | il thriller pop di Tinto Brass che torna protagonista a Venezia

Notizia in breve

A Venezia, il film del 1967 “Col cuore in gola” di Tinto Brass torna in programmazione. Si tratta di un thriller noir di 105 minuti, caratterizzato da uno stile pop. La pellicola, nota anche come “Deadly Sweet”, è stata presentata in città, portando nuovamente sul grande schermo un classico del cinema italiano degli anni Sessanta. La proiezione ha attirato un pubblico interessato alla commistione tra generi e all’estetica dell’epoca.