Col cuore in gola 1967 | il thriller pop di Tinto Brass che torna protagonista a Venezia
A Venezia, il film del 1967 “Col cuore in gola” di Tinto Brass torna in programmazione. Si tratta di un thriller noir di 105 minuti, caratterizzato da uno stile pop. La pellicola, nota anche come “Deadly Sweet”, è stata presentata in città, portando nuovamente sul grande schermo un classico del cinema italiano degli anni Sessanta. La proiezione ha attirato un pubblico interessato alla commistione tra generi e all’estetica dell’epoca.
. Titolo: Col cuore in gola ( Deadly Sweet ) Anno: 1967 Regia: Tinto Brass Genere: Thriller, noir, pop movie Durata: 105 minuti Paese: Italia Produzione: Compass Film Soggetto: Liberamente tratto dal romanzo Il sepolcro di carta di Sergio Donati Sceneggiatura: Tinto Brass, Francesco Longo, Pierre Lévy-Corti Fotografia: Silvano Ippoliti Musiche: Armando Trovajoli Scenografia: Carmelo Patrono Consulenza grafica: Guido Crepax Interpreti principali: Jean-Louis Trintignant, Ewa Aulin. La trama. Bernard, un giovane attore francese che vive a Londra, incontra l’affascinante Jane e ne rimane immediatamente conquistato. Quando la ragazza viene coinvolta in un misterioso omicidio, Bernard decide di aiutarla, precipitando in una spirale di inganni, inseguimenti e ambiguità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
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La Mostra del Cinema di Venezia omaggia Tinto Brass con la versione restaurata di «Col cuore in gola» del 1967. La protagonista è Ewa Aulin, «suocera» dell'ex premier ConteIl regista veneziano Tinto Brass, di 93 anni, riceverà un omaggio alla Mostra del Cinema di Venezia il 1° settembre 2026 nella Sala Darsena al Lido.
Temi più discussi: Col cuore in gola di Tinto Brass film di preapertura alla Mostra del Cinema 2026; Il CSC presenta il restauro di Col cuore in gola in anteprima mondiale all’83ª Mostra del Cinema di Venezia; Col cuore in gola , scoprire un altro Tinto Brass; Mostra del Cinema di Venezia 2026, Col cuore in gola di Tinto Brass è film in preapertura.
Leggendo il post di Pulici sulla riproposta di Col cuore in gola a Venezia, ho visto qualche commento ingeneroso su Tinto Brass. Ho seguito principalmente il Brass degli anni '80 e per me l'appellativo Maestro dell'Eros è meritato, anche perché ha lanciato un facebook
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