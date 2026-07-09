Clima il piano c’è ma non si vede
Il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici prevede 630 azioni, ma al momento non sono state attuate. Secondo Legambiente, manca la volontà politica per realizzarle. Le misure restano sulla carta e non si evidenziano interventi concreti sul territorio. Nessuna azione concreta è stata ancora avviata per affrontare le sfide climatiche previste dal piano. La differenza tra le proposte e le realizzazioni rimane evidente, con un vuoto tra le intenzioni e le azioni effettive.
Tempo moderno Le 630 azioni previste dal Piano di adattamento ai cambiamenti climatici sono solo sulla carta. Per Legambiente «manca la volontà politica di farle» Tempo moderno Le 630 azioni previste dal Piano di adattamento ai cambiamenti climatici sono solo sulla carta. Per Legambiente «manca la volontà politica di farle» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Puntuale, ad ogni ondata di calore che investe l’Italia, si torna a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici, cioè degli interventi necessari per ridurre l’impatto che l’aumento delle temperature medie e il ricorrere di eventi estremi hanno sulla vita quotidiana di milioni di abitanti, in particolare ma non solo in ambito urbano. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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