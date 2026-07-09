Clima il piano c’è ma non si vede

Notizia in breve

Il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici prevede 630 azioni, ma al momento non sono state attuate. Secondo Legambiente, manca la volontà politica per realizzarle. Le misure restano sulla carta e non si evidenziano interventi concreti sul territorio. Nessuna azione concreta è stata ancora avviata per affrontare le sfide climatiche previste dal piano. La differenza tra le proposte e le realizzazioni rimane evidente, con un vuoto tra le intenzioni e le azioni effettive.