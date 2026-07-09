Sui campi in terra rossa del circolo 'The Village' si svolge la 'Maremma Cup 2026'. Il torneo interregionale è iniziato oggi e si concluderà domenica 19 luglio con le finali.

Tutto pronto sui campi in terra rossa del circolo ’The Village’, in via Davide Lazzeretti a Grosseto, per il via della "Maremma Cup 2026". Il prestigioso torneo interregionale prenderà il via oggi e terrà banco fino alle finali in programma domenica 19 luglio. La manifestazione, riservata agli atleti di Quarta Categoria (con classifiche comprese tra 4.1 e 4.Nc) e aperta a tutte le fasce d’età, ha fatto registrare un boom di iscrizioni. Nel singolare maschile i favori del pronostico sono tutti per i giocatori con miglior classifica (4.1) come Michael Ren, Alessandro Esposito, Francesco Trimboli, Amedeo Catastini, Alessandro Tino, Jacopo Casini, Marco Pizzingrilli, Simone Frediani, Marco Vinci e Thomas Brunacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Circolo ’The Village’. Al via la ’Maremma Cup’

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