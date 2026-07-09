C’è un’attesa che a Casole d’Elsa non si misura con il calendario, ma con il battito delle Contrade. Da questa settimana il paese comincia a respirare all’unisono in vista del 150° Palio che si correrà domenica. Stasera sarà presentato il drappellone realizzato da Silvia Springorum. Un anniversario che pesa quanto un secolo e mezzo di sfide, campanilismi mai sopra le righe, abbracci dopo il traguardo e ricordi tramandati quasi fossero un’eredità di famiglia. Le strade del paese si preparano a cambiare volto. Bandiere, colori e sorrisi prenderanno il posto della quotidianità, mentre volontari, associazioni e contradaioli rifiniscono gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centocinquant’anni di Palio. Stasera si scopre il drappellone

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Segnatura dei fantini - Palio di Siena 2 luglio 2026

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