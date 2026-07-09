Centocinquant’anni di Palio Stasera si scopre il drappellone
Stasera a Casole d’Elsa si scopre il drappellone del 150° Palio, evento che coinvolge le Contrade del paese. La città si prepara alla corsa che si terrà domenica, con le Contrade che vivono l’attesa intensamente. La tradizione si rinnova in questa occasione speciale, e il momento della presentazione del drappellone segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni. La comunità si raduna per seguire la cerimonia, che rappresenta un momento centrale delle festività.
C’è un’attesa che a Casole d’Elsa non si misura con il calendario, ma con il battito delle Contrade. Da questa settimana il paese comincia a respirare all’unisono in vista del 150° Palio che si correrà domenica. Stasera sarà presentato il drappellone realizzato da Silvia Springorum. Un anniversario che pesa quanto un secolo e mezzo di sfide, campanilismi mai sopra le righe, abbracci dopo il traguardo e ricordi tramandati quasi fossero un’eredità di famiglia. Le strade del paese si preparano a cambiare volto. Bandiere, colori e sorrisi prenderanno il posto della quotidianità, mentre volontari, associazioni e contradaioli rifiniscono gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segnatura dei fantini - Palio di Siena 2 luglio 2026
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