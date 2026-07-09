cecilia rodriguez e il messaggio per ignazio moser che fa parlare i social

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una dedica speciale social incanta i fan: “Ti amo Nachito”. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano a mostrarsi più uniti che mai sui social. Ancora una volta, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dimostrano di voler raccontare il loro rapporto attraverso piccoli gesti quotidiani, condividendo con i follower un messaggio d’amore che non è passato inosservato. Leggi anche Isola dei Famosi, non arriverà in TV? Spunta una nuova ipotesi Nelle scorse ore, Ignazio ha ricondiviso una storia Instagram pubblicata da Cecilia, che contiene una dolce dichiarazione d’amore. A corredo di uno scatto che li ritrae insieme in una suggestiva località di montagna, la showgirl argentina ha scritto: “Ringrazio ogni giorno la vita per avermi fatto incrociare nella tua strada. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Cecilia Rodriguez sorprende tutti: il messaggio per Clara Isabel

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Temi più discussi: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano 2 anni di matrimonio; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’anniversario di nozze può essere solo in Toscana, relax al tramonto; Ignazio Moser, non solo gossip: le parole (inaspettate) per Cecilia Rodriguez; Accadde oggi: il 30 giugno si sposano Cecilia Rodriguez e Leo Messi.

#CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser festeggiano l'anniversario con la prima cena da soli in 9 mesi x.com

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