Il portiere ha firmato un contratto triennale con l'Inter, valido fino al 2026. La società lo ha ufficializzato come nuovo giocatore. Secondo quanto riportato, sarà il vice di Martinez, anche se la concorrenza per il ruolo rimane aperta. La firma è arrivata nelle ultime ore, confermando l'ingaggio a titolo definitivo. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini economici.

2026-07-08 21:51:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Sulla carta vice di Martinez, ma la concorrenza è aperta. Dopo l’addio di Sommer, l’Inter ha puntato con decisione su Provedel, nonostante una stagione difficile, interrotta anzitempo per l’operazione alla spalla. L’ex estremo difensore della Lazio partirà come riserva di Josep Martinez, ma tenterà in ogni modo di mettere in difficoltà Chivu, mostrando le doti che lo hanno portato a disputare delle ottime stagioni in biancoceleste. Costo dell’operazione che dovrebbe aggirarsi attorno ai tre milioni di euro. Il comunicato dell’Inter che ne ricorda le doti da ‘bomber’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – Provedel è ufficialmente un giocatore dell’Inter: ha firmato un triennale

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