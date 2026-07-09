case aumentano prezzi e compravendite

Nel 2025, nel mercato immobiliare di Brescia e provincia, sono state registrate 18.000 compravendite. I prezzi delle case sono aumentati rispetto all'anno precedente, mantenendo un trend di crescita costante. La domanda di immobili residenziali si mantiene elevata, con un incremento nelle transazioni rispetto al passato. Il settore continua a mostrare segnali di vitalità, con un aumento anche nelle trattative di vendita.

Le compravendite aumentano, i prezzi continuano a salire e il mercato immobiliare bresciano conferma il suo momento positivo. Nel 2025 tra città e provincia sono state registrate 18.374 transazioni residenziali, il 7,2% in più rispetto alle 17.145 dell’anno precedente. In città gli scambi sono cresciuti del 7,9%, passando da 2.965 a 3.199, mentre nel resto della provincia l’incremento è stato del 7%, da 14.180 a 15.175. È la fotografia scattata dal nuovo Listino dei valori degli immobili sulla piazza di Brescia e provincia 2026, presentato ieri da Pro Brixia, l’azienda speciale della Camera di Commercio, con il presidente Roberto Zini,... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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Mercato Immobiliare: Prezzi in Salita, Compravendite Rallentano

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