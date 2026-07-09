Carlos Alcaraz ha effettuato una visita medica che potrebbe segnare il via libera al suo rientro in campo. Il tennista spagnolo, ancora fuori dal circuito, non parteciperà al Masters 1000 di Montreal e proseguirà l’assenza dopo aver saltato gli ultimi tornei a causa di un infortunio al polso. La sua assenza si estende dagli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e Wimbledon. La prossima fase del suo recupero sarà decisa sulla base dei controlli medici.

Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Montreal e dunque prolungherà la sua assenza dai campi, ma il programma del fuoriclasse spagnolo sembra proseguire per il meglio dopo un paio di mesi fuori dal circuito a causa di un infortunio al polso che gli ha impedito di prendere parte agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e a Wimbledon. L’attuale numero 2 del mondo potrebbe rientrare in occasione del Masters 1000 di Cincinnati, in programma sul cemento della località statunitense dal 13 al 23 agosto. Si tratta di un’indiscrezione proveniente dalla Spagna, più precisamente da Alvaro Sanchez, giornalista murciano molto vicino al campione in carica degli Australian Open e ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Punto de Break su YouTube. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Carlos Alcaraz e il piano di rientro: visita importante per il via libera. “Come se fossimo a dicembre…”

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