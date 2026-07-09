Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. Hai una musa? Se la risposta è no, trovane una. Non dovresti vivere nemmeno un altro giorno senza una presenza ispiratrice che accenda la tua immaginazione e ti renda deliziosamente selvaggio. Se hai già una musa che alimenta il tuo fuoco creativo, ricompensala. Falle un dono o concedile una benedizione. E se ultimamente è più silenziosa, partite insieme all’avventura. Elaborate progetti per risvegliare quelle esplosioni di energia che voi due, insieme, siete in grado di generare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Capricorno luglio 2026

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