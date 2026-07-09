Canoa velocità l’Italia promuove sette barche in finale A nella prima giornata di Coppa del Mondo a Montreal

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima giornata di Coppa del Mondo di canoa velocità a Montreal, sette imbarcazioni italiane hanno raggiunto la finale A. La competizione si svolge nel bacino canadese e proseguirà fino a domenica 12. La partecipazione italiana si è distinta con sette equipaggi qualificati per la fase finale, in una gara che vede in corso diverse nazionali.

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La Coppa del Mondo di canoa velocità torna ad essere protagonista e per farlo sceglie il bacino di Montreal, località canadese che ospiterà le gare fino a domenica 12. Nella prima giornata l’Italia dimostra ancora una volta di essere una delle nazioni di riferimento e promuove in finale A sette equipaggi. Nella batteria del K1 1000 femminile Agata Fantini chiude in quarta posizione con 4:28.01 e accede alla semifinale. Passa il turno anche Lucrezia Zironi che taglia il traguardo della terza serie al terzo posto con 4:18.88. Nella prima semifinale del K1 1000 femminile Lucrezia Zironi chiude terza in 4:16.82 e vola in finale A, mentre Agata Fantini termina settima con 4:23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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