Entro il 2050, i casi di cancro nel mondo aumenteranno da 20,6 milioni a 35 milioni all’anno. Si prevede che una persona su cinque sarà colpita dalla malattia nel corso della vita. Sono state elaborate 14 raccomandazioni per il futuro, con l’obiettivo di affrontare l’incremento. La crescita dei casi si accompagna a un incremento delle sfide sanitarie e sociali legate alla diagnosi e al trattamento.

Entro il 2050 i nuovi casi di cancro saliranno dagli attuali 20,6 milioni a 35 milioni all’anno. Ancora più preoccupante è la previsione che riguarda l’impatto della malattia a livello globale: nel corso della vita si stima che 1 su 5 riceverà una diagnosi della malattia, mentre in modo diretto o indiretto (dunque anche per i familiari dei pazienti) circa il 92% della popolazione mondiale sarà coinvolto almeno una volta nella vita dall’esperienza del cancro. A indicarlo è il Global Status Report on Cancer 2026 – The future we choose together, pubblicato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cancro, colpirà una persona su 5: tra cambiamenti e 14 raccomandazioni per il futuro

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