I maschi di megattera dell’oceano Pacifico cambiano i loro canti nel tempo. Questi suoni, usati per comunicare e attirare le femmine, si evolvono nel corso degli anni. La modifica dei canti è stata documentata attraverso studi sul comportamento acustico di questi cetacei. Non sono ancora chiare le ragioni di questi cambiamenti, né come influenzino le interazioni tra i maschi o tra maschi e femmine.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. I maschi di megattera dell’oceano Pacifico modificano i loro canti nel corso degli anni. Le nuove espressioni si diffondono per migliaia di chilometri, per essere riprese e trasformate da altre balene. I ricercatori non sanno spiegare perché, ma una cosa è chiara: le balene apprezzano la novità anche nei rituali. Rifletti su cosa potrebbe suggerirti a proposito del tuo rapporto con il passato, Cancerino. I ricordi e gli schemi non devono restare immobili. Puoi onorare la tua storia riarrangiandola, aggiungendo strofe e cambiando tonalità. Ciò che va preservato non è la forma esatta, ma lo spirito vitale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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