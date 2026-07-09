All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Callum Turne r e la sua polo mi inducono a fare una riflessione. Sono passate alcune sere dal tuo soggiorno di luna di miele in Toscana, presso il lussuosissimo e quasi teatrale Hotel Il Pellicano, e ora te ne stai seduto davanti alla tua nuova moglie, Dua Lipa, con un piatto di linguine alle cozze che profuma di mare. La polo che indossi dovrebbe costare quanto l’affitto londinese di un barista, vero? Sbagliato. Perché Callum Turner, che in questa fase della sua esistenza sembra vivere come un uomo che in una vita precedente si è sacrificato per salvare dei cuccioli orfani, ha scelto invece una polo in spugna da 70 euro di Octobre Éditions. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Callum Turner ha una polo da 70 euro che vorrai sicuramente per le tue vacanze (o per la luna di miele, fai tu)

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