Callegari | Tra Messi Maradona e Ronaldo non ho dubbi su chi sia il migliore

Massimo Callegari ha dichiarato di preferire Messi rispetto a Maradona e Ronaldo, affermando di non avere dubbi su chi sia il migliore. La sua opinione riguarda la discussione sul calciatore più grande di sempre, noto come GOAT. La dichiarazione si inserisce in un dibattito che coinvolge appassionati e esperti di calcio, senza ulteriori precisazioni o contestualizzazioni.

Domanda eterna, dubbio amletico: Massimo Callegari mette il suo personalissimo punto sulla questione GOAT (greatest of all time), chi è il più grande di sempre?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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