A Milano, i militari stanno sorvegliando le aree pubbliche con ventilatori portatili a causa del caldo estremo. La settimana si conclude con temperature elevate che continuano a caratterizzare la regione, proseguendo il clima di caldo torrido già registrato nei giorni precedenti. La situazione climatica rimane invariata, mantenendo l’estate tropicale in corso sia in città che nel resto della Lombardia.

La settimana, come ampiamente previsto, si conclude all’insegna del caldo torrido in linea con quanto avvenuto nei giorni precedenti. L’estate tropicale continua, dunque, a Milano e nel resto della Lombardia. L’afa non dà tregua specialmente nelle grandi città: i centri urbani o le periferie più densamente abitate, dove mancano aree verdi, si trasformano in giungle di cemento. Nelle ore di punta la colonnina del termometro oggi ha toccato i 33 gradi e nei prossimi giorni le massime raggiungerà quota 37. La temperatura percepita è ben più alta a causa dell’umidità. Così si devono trovare rimedi: laddove non arriva l’ordinanza regionale che vieta i lavori all’aperto nelle fasce più a rischio, ci pensa l’ingegno e l’arte di arrangiarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caldo torrido a Milano: i militari fanno la guardia con i ventilatori portatili

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