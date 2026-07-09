Una nuova ondata di caldo si sta formando sull’Atlantico, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’ente ha convocato una riunione di emergenza a cui partecipano 41 Stati. I meteorologi segnalano temperature elevate in diverse regioni europee, contribuendo a un’ondata di calore che sta interessando il continente. Nessuna misura specifica o decisione è stata ancora comunicata al pubblico.

Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. E' l'allarme che arriva dall'Oms, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 Stati. Uno scenario che in Italia trova conferma con il ritorno dei bollini arancioni. Non va meglio in Spagna alle prese con una nuova intensa ondata di calore, dove si sono toccati i 44 gradi ad Aragona. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caldo record sull'Europa, l'allarme dell'Oms

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