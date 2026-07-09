Il caldo estremo in Italia dovrebbe terminare entro il 10 agosto, secondo le previsioni meteo. Le temperature attese diminuiranno gradualmente a partire da quella data, segnando la fine dell’ondata di calore. Le condizioni climatiche più calde sono state registrate nelle regioni settentrionali e centrali, con picchi di temperatura superiori ai 40 gradi. Le previsioni indicano un calo delle temperature e un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla prossima settimana.

La penisola italiana si trova nuovamente ad affrontare una delle ondate di calore più intense della stagione estiva corrente. Le giornate odierne evidenziano una situazione di spiccata eccezionalità termica, con temperature ben superiori alle medie del periodo che stanno mettendo a dura prova la popolazione, i sistemi energetici e l’intero ecosistema del paese. Questo scenario non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un contesto meteorologico più ampio che vede l’anticiclone subtropicale dominare in modo persistente sul bacino del Mediterraneo, bloccando l’avanzata delle perturbazioni oceaniche e favorendo un continuo e progressivo accumulo di aria calda nei bassi strati dell’atmosfera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caldo estremo in Italia, ecco quando finisce: c’è la data

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Caldo estremo, poi arriva il break temporalesco

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