Un crollo roccioso si è verificato sul versante francese del Monte Bianco, nell’area dell’Aiguille des Grands Charmoz. Le immagini sono state catturate da un alpinista e guida francese. Il crollo ha coinvolto rocce e ghiaccio, in un contesto di condizioni di caldo estremo. Non sono stati segnalati feriti o altri danni immediati.

Un imponente crollo roccioso ha interessato il versante francese del Monte Bianco, all’Aiguille des Grands Charmoz. A riprendere le immagini è stato l’alpinista e guida francese Christophe Dumarest. Il caldo di queste ore provoca lo scioglimento del permafrost che agisce da collante tra le rocce, favorendo così crolli come questo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo estremo, crolli di rocce e ghiaccio sul Monte Bianco

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Réchauffement climatique : les Alpes face à une transformation irréversible | Documentaire AMP

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