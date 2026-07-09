Caldo africano in Italia temperature in forte aumento | al Centro-Sud possibili picchi da record

Da thesocialpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le temperature in Italia sono in rapido aumento a causa di un’ondata di caldo proveniente dall’Africa. Al Centro-Sud si prevedono picchi di temperatura che potrebbero raggiungere o superare i record storici. Dopo giorni con clima più mite e temporali pomeridiani, si attende un cambiamento climatico significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature tutto sommato gradevoli e da una diffusa instabilità pomeridiana, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Secondo le ultime proiezioni meteo, dalla seconda metà di luglio l’anticiclone africano tornerà a imporsi sul Mediterraneo, dando il via a quella che potrebbe essere la prima vera ondata di caldo intenso dell’estate 2026, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Ancora qualche giorno di tregua. Fino a martedì 14 luglio, e probabilmente anche nella giornata di mercoledì 15, il quadro meteorologico dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo o in lieve aumento, mentre soprattutto nelle ore pomeridiane continueranno a svilupparsi rovesci e temporali, in particolare sulle aree interne e montuose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

caldo africano in italia temperature in forte aumento al centro sud possibili picchi da record
© Thesocialpost.it - Caldo africano in Italia, temperature in forte aumento: al Centro-Sud possibili picchi da record
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuova ondata di caldo in Italia: l'anticiclone delle Azzorre porta temperature fino a 34°C a Napoli

Video Nuova ondata di caldo in Italia: l'anticiclone delle Azzorre porta temperature fino a 34°C a Napoli

Notizie e thread social correlati

Caldo africano record in Italia, ondata di calore in diretta: domani bollino rosso in 18 città, temperature in aumento, il picco lunedìUn’ondata di calore africano sta portando temperature fino a 40 gradi in molte città italiane.

Weekend d’estate sull’Italia: sole, caldo e temperature in aumento da Nord a SudDurante il primo weekend di giugno, le temperature in Italia sono aumentate da Nord a Sud, con condizioni di sole e caldo diffuso.

Temi più discussi: Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, ecco quando. Le previsioni; Temperature. Nuova ondata di caldo sull'Italia, picchi sino a 38/40°C, ecco dove; Luglio, partenza bollente su tutta Italia ma arrivano anche i temporali.

centro sud caldo africano in italiaMeteo, terza ondata di calore sull’Italia: caldo afoso, punte di 40°C e notti tropicali. Le previsioniL'anticiclone nord-africano torna protagonista in Italia dando il via alla terza ondata di calore della stagione. meteo.it

centro sud caldo africano in italiaMeteo – Torna il caldo africano entro il weekend in Italia, attese punte anche oltre i +40°C su alcuni settoriMeteo - Torna il caldo africano in Italia, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud entro il weekend, con massime che potranno raggiungere i +40°C ... centrometeoitaliano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web