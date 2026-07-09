Caldo africano in Italia temperature in forte aumento | al Centro-Sud possibili picchi da record

Le temperature in Italia sono in rapido aumento a causa di un’ondata di caldo proveniente dall’Africa. Al Centro-Sud si prevedono picchi di temperatura che potrebbero raggiungere o superare i record storici. Dopo giorni con clima più mite e temporali pomeridiani, si attende un cambiamento climatico significativo.

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature tutto sommato gradevoli e da una diffusa instabilità pomeridiana, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Secondo le ultime proiezioni meteo, dalla seconda metà di luglio l’anticiclone africano tornerà a imporsi sul Mediterraneo, dando il via a quella che potrebbe essere la prima vera ondata di caldo intenso dell’estate 2026, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Ancora qualche giorno di tregua. Fino a martedì 14 luglio, e probabilmente anche nella giornata di mercoledì 15, il quadro meteorologico dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo o in lieve aumento, mentre soprattutto nelle ore pomeridiane continueranno a svilupparsi rovesci e temporali, in particolare sulle aree interne e montuose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nuova ondata di caldo in Italia: l'anticiclone delle Azzorre porta temperature fino a 34°C a Napoli

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