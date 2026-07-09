Il Milan sta negoziando con il Chelsea per il trasferimento di un attaccante senegalese, sfruttando i buoni rapporti tra i due club. L’obiettivo è aggiungere un elemento di qualità al reparto offensivo, in modo da affiancare Ramos. I contatti tra le parti sono in corso e rappresentano un possibile colpo di mercato per i rossoneri. La trattativa riguarda un giocatore che potrebbe alternarsi con l’attuale attaccante di punta.

I rossoneri possono sfruttare gli ottimi rapporti con i Blues: contatti per l'attaccante senegalese, che arriverebbe per alternarsi con il bomber lusitano Il calciomercato del Milan - per quanto concerne il suo reparto avanzato - non si ferma all'acquisto di Gonçalo Ramos, arrivato per 74 milioni di euro più bonus dal PSG e ufficializzato alla fine dello scorso mese di giugno. La dirigenza rossonera è intenzionata a regalare a mister Ruben Amorim un settore offensivo di primissimo livello e, dopo aver svolto le opportune verifiche, possiamo dirvi che non è mai venuto meno - in casa Milan - l'interesse per Nicolas Jackson del Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si tenta il colpaccio in attacco per affiancare Ramos: asse caldo con il Chelsea

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Bomba di calciomercato Milan, colpo di scena in Difesa!

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