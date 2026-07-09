calcio dilettanti

Dopo sei anni, il Cittadella Modena ha ufficialmente interrotto il rapporto con il direttore sportivo, scelto nel 2020. La decisione è stata comunicata dalla società senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse o al futuro del ruolo. La decisione avviene a pochi mesi dalla fine della stagione sportiva.

Novità anche dietro le quinte in casa Cittadella Modena. Dopo 6 anni si è chiuso il rapporto con Bob Fantazzi, direttore sportivo scelto nel 2020 da Paolo Galassini per cominciare la sua avventura in biancazzurro (era già stato con lui alla Rosselli Mutina) e in quel ruolo fino alla stagione del salto in D, mentre la novità è l’ingresso del carpigiano Alessandro Flisi come team manager: apprezzato dirigente esperto di carte federali, è stato per una vita al settore giovanile del Carpi come segretario e ha avuto una lunga esperienza anche alla Correggese. In Prima altro colpo grosso dell’ambiziosa Vis San Prospero, che ha chiuso in mediana con Alessio Acquafresca (’99) in arrivo dalla Virtus Correggio, con alle spalle la D a Gozzano e Axys e tanta Eccellenza e Promozione fra San Felice, Folgore Rubiera, Fabbrico, La Pieve e Rolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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