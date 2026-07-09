Busta paga scattano gli aumenti per il mondo della scuola | ad agosto fino a 1000 euro in più

A partire da agosto, i dipendenti del settore istruzione e ricerca riceveranno aumenti in busta paga, con incrementi fino a 1000 euro al mese. Questi adeguamenti sono stati stabiliti dal rinnovo del contratto firmato il primo luglio e riguardano il periodo 2025-2027. La comunicazione è stata fatta tramite il portale NoiPa, che ha annunciato l’applicazione degli adeguamenti tabellari sul cedolino di agosto.

Scattano gli aumenti in busta paga previsti dal rinnovo del contratto firmato il primo luglio per i dipendenti del settore istruzione e ricerca. È NoiPa a comunicare che gli adeguamenti tabellari previsti dal contratto del comparto Istruzione e Ricerca, relativi al periodo 2025-2027, verranno applicati sul cedolino mensile di agosto. Viene quindi confermato l’arrivo di stipendi più alti, tra aumenti e arretrati, per 1,2 milioni di lavoratori dipendenti del settore, già entro l’estate. Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano questi aumenti in busta paga per le diverse categorie. Quanto aumenta la busta paga ad agosto per il mondo della scuola tra rinnovo del contratto e arretrati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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