Un insegnante ha chiesto agli studenti di condividere le cose più importanti che conoscono, invitandoli a esprimere con convinzione le proprie competenze. La richiesta è stata rivolta in modo diretto, stimolando i ragazzi a mostrare la propria forza e a rivendicare ciò che hanno conquistato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni degli studenti. Nessuna azione legale o ufficiale è stata riportata riguardo a questa richiesta.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. È il momento ideale per esprimere la tua forza inconfondibile. T’invito ad agire con convinzione, far valere la tua influenza e rivendicare ciò che ti sei guadagnata. Per ottenere i risultati migliori, chiarisci le tue ambizioni e afferma la tua autorità. Metti per iscritto uno o due impegni solenni. Non aspettare l’approvazione di qualcuno più in alto di te e non perdere tempo a chiederti se il destino è dalla tua parte. Le opportunità più ghiotte non sono chissà dove o quando. Sono qui e ora. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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