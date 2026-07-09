Durante un incontro con la stampa, l'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope ha annunciato le novità dei prossimi palinsesti Mediaset, sottolineando l’impegno verso l’Europa. Ha espresso il suo sostegno alla premier, aggiungendo che rappresentano tutte le voci del continente. Ha anche commentato un episodio con l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che un suo commento gli ha creato fastidio. Ha elogiato alcuni personaggi dello spettacolo e ha accennato a un possibile coinvolgimento di un noto presentatore.

L'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope nel tradizionale incontro con la stampa annuncia le novità dei palinsesti Mediaset e punta sull’Europa: “Sono con Meloni ma rappresentiamo tutte le voci. Su Vannacci aspettiamo di vedere il programma”. Fiero del successo di Gerry Scotti. “Mi piace De Martino. Non è affar nostro dove andrà a lavorare Barbara D’Urso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Repubblica.it - Berlusconi difende Meloni: “Trump mi ha infastidito”. Loda Scotti, De Martino e corteggia Amadeus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca Meloni: Mi ha implorato. Lerrore clamoroso di Giorgia e della sua replica.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS: MEGLIO DE MARTINO, NON HA BISOGNO DI FORMAT

Trump: «Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena». Fazzolari: «Deliri da Trump»Durante una telefonata con La7, Donald Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni gli avrebbe implorato di scattare una foto insieme, aggiungendo che le...

STIMO MELONI, GLI ATTACCHI DI TRUMP MI HANNO OFFESO DA CITTADINO. IO SO SONO AL SUO FIANCO - 9/9Pier Silvio Berlusconi parla di D'Urso, Amadeus, Grande Fratello e Isola dei Famosi: tutte le novità Mediaset 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Sánchez difende Meloni contro Trump: Non saprei nemmeno come definire gli attacchiL'Europa non sarà una potenza geoeconomica se non avrà la forza finanziaria per esserlo, ha dichiarato Sánchez durante il Consiglio europeo dedicato al futuro bilancio dell'Unione e alla situazione ... it.euronews.com