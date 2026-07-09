Beba | Canto le imperatrici Quindi le donne

Da novella2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che «vuole essere un manifesto,. Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che «vuole essere un manifesto, una dichiarazione di intenti. Quella di una donna che esprime al massimo la propria creatività, che è al culmine della propria potenza, che ha il suo spazio da abitare, che non chiede permesso, che sa chi è, che sa con chi parla, che sa dove vuole andare». Nell’intervista la musicista nata a Torino ma trapiantata a Roma, racconta i suoi inizi. «La donna che si avvicinava al rap era un’invasione di campo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

beba canto le imperatrici quindi le donne
© Novella2000.it - Beba: Canto le imperatrici. Quindi le donne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubTwo sisters, one emperor, poison. Justice served.

Video ?Multi Sub?Two sisters, one emperor, poison. Justice served.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beba torna con un nuovo disco: come sono andati i contatti con le rapper donne

LE ULTIME IMPERATRICI di Raffaella Ranise: recensioneL’ultima imperatrice è stata condannata a due anni di reclusione per frode fiscale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web