Beba | Canto le imperatrici Quindi le donne

Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che «vuole essere un manifesto,. Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che «vuole essere un manifesto, una dichiarazione di intenti. Quella di una donna che esprime al massimo la propria creatività, che è al culmine della propria potenza, che ha il suo spazio da abitare, che non chiede permesso, che sa chi è, che sa con chi parla, che sa dove vuole andare». Nell’intervista la musicista nata a Torino ma trapiantata a Roma, racconta i suoi inizi. «La donna che si avvicinava al rap era un’invasione di campo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Multi SubTwo sisters, one emperor, poison. Justice served.

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