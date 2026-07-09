La proprietà del Milan ha stabilito un ordine chiaro e senza possibilità di discussioni, secondo fonti raccolte presso il centro sportivo. Il nuovo direttore generale è stato scelto senza concorrenza e si sta lavorando a una revisione completa della cultura e dell'organizzazione del club. La decisione mira a eliminare comportamenti considerati dannosi in passato, puntando a rafforzare la squadra e la gestione interna.

La ricostruzione culturale e organizzativa del Milan passa inevitabilmente da un taglio netto con i vizi del recente passato. Secondo quanto abbiamo raccolto ieri a Milanello con il nostro inviato Stefano Bressi, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha imposto un diktat interno che non ammette repliche o interpretazioni. Le parole d'ordine che filtrano dalle stanze dei bottoni sono drastiche: tolleranza zero verso le correnti societarie, i personalismi e quelle che vengono definite come vere e proprie "pugnalate alle spalle". Un repulisti totale che, se da un lato segna il definitivo tramonto della linea operativa dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, dall'altro cementifica e fortifica la posizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 'Basta pugnalate alle spalle': il diktat di Cardinale stronca Furlani e fortifica Amorim

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