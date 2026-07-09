In aula a Como è stato ascoltato un audio con l’ultimo sfogo di Ramona Rinaldi, strangolata dal suo compagno. La registrazione, risalente a circa un anno e mezzo dopo la sua morte, mostra la voce e i pianti della donna. Il processo contro il 35enne di Veniano, accusato dell’omicidio, prosegue con questa testimonianza. La registrazione è stata riprodotta durante l’udienza di ieri, suscitando emozioni tra i presenti.

Veniano (Como), 9 luglio 2026 – La voce e il pianto di Ramona Rinaldi, un anno e mezzo dopo la sua morte, sono stati risentiti ieri nell’aula di Corte d’Assise di Como, in uno dei momenti più toccanti del processo in corso contro il compagno, Daniele Re, 35 anni di Veniano, accusato del suo omicidio. La donna era stata trovata alle 5 della mattina del 21 febbraio dello scorso anno, morta a 39 anni nel bagno della sua abitazione di Vicolo Pozzo 12, a causa di un apparente suicidio. Secondo il pm Antonia Pavan, fu invece un omicidio volontario, commesso dall’imputato, che dopo averla colpita ripetutamente a calci, l’aveva strangolata utilizzando la cintura dell’accappatoio, simulando un suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - “Basta, ora lasciami in pace”: in aula a Como l’audio dell’ultimo sfogo di Ramona Rinaldi, strangolata dal compagno

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Kind police and Single mother help a homeless boy get to school

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