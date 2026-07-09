Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio 2026, su Rai1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Tutte lo vogliono raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 8 Luglio 2026

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