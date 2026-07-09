Ascolti tv i dati dell’8 luglio 2026

Bene Temptation. Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio 2026, su Rai1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO porta a casa 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Poi, su Canale5 Temptation Island registra 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3% (Buonanotte a 1.468.000 e il 26%). In onda su Rai2 Tutta la Verità su Lilly intrattiene 650.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale incolla davanti al video 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (518.000 – 3.1%), Un Giorno in Pretura segna 795.000 spettatori (5.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (590.000 – 3.6%), Zona Bianca conquista 615. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Conexión Sur julio 3 de 2026

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