È disponibile la decima puntata di Antifútbol, il podcast realizzato da VDL 29 e Napolista, dedicata al Mondiale 2026. La puntata analizza il funzionamento del torneo a 48 squadre, con un focus sulla validità del formato e sulla collaborazione tra Canada, Messico e Stati Uniti. Si sottolinea che, nonostante le critiche, il torneo sta funzionando, mentre l’Italia non è coinvolta in questa edizione.

È online la decima puntata di Antifútbol, il podcast che il team di VDL 29 realizza con il Napolista. Il tema è il Mondiale 2026, e stavolta il punto di partenza è una piccola confessione: senza vergognarsene, si riconosce che Canada-Messico-USA 2026 funziona. Malgrado le reticenze e gli snobismi, le partite le guardiamo e lo spettacolo ce lo godiamo — fuso orario permettendo. Il nuovo format e le trame di Infantino. Ricorderemo questo Mondiale per tre cose, si dice nella puntata. La prima è il format: è il primo torneo iridato a 48 squadre, con una quarantina di partite e un turno in più rispetto all’edizione a 32 — un cambiamento che divide i puristi ma sul campo sta regalando gol e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Antifútbol, la puntata 10: perché il Mondiale a 48 squadre funziona davvero — e perché l’Italia resta a guardare

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La FIFA può cambiare il format, ma non le gerarchie del Mondiale

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