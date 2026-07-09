Le ricerche del marito della ministra scomparso nel lago di Vico il 27 giugno sono ancora senza esito. Le operazioni proseguono nonostante il maltempo, che ha ostacolato le attività. La zona di ricerca è estesa e il lago ha una superficie considerevole. La visibilità sott’acqua si ferma a circa un metro, rendendo difficile trovare eventuali tracce. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza risultati finora.

Continuano le ricerche del marito di Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico il 27 giugno scorso, finora vane anche a causa del maltempo. “Le difficoltà nelle ricerche derivano dal fatto che l’area è molto estesa, il lago di Vico non è piccolo come si possa pensare, e la visibilità in acqua non arriva a un metro. Il fondale è limaccioso, molto soffice e tende a nascondere quanto vi si deposita. Ma le operazioni proseguono. Ci ha fermati un’oretta fa solo una tempesta improvvisa con un vento forte che avrebbe messo a rischio i sommozzatori già in immersione”, dice all’A dnkronos Luca Rosiello, dirigente dell’Area Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, relativamente alle ricerche in corso di Luigi Cavallari, l’84enne marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nel lago del Viterbese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora vane le ricerche del marito della ministra Roccella. Il mistero del punto di sparizione

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